Блогер: довольно посыпать пеплом голову и разочаровываться в Трампе

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что украинцам не стоит разочаровываться в избранном президенте США Дональде Трампе, а полагаться на свои силы.
«Во-первых, мы еще увидим, как в Москве сжигают книги о Дональде Трампе, что их от чрезмерного энтузиазма написали путинские лизоблюды-пропагандисты, а во-вторых, пусть тот Трамп хоть женится на Путине – нам свое делать. Никто за нас не будет воевать за нашу землю, никто за нас не будет писать о нашей истории и никто за нас не будет выступать от нашего имени в ООН. Поэтому: Трамп, Маккейн, Клинтон, Буш, да хоть Дарт Вейдер! Нам все это должно быть ровно настолько по-барабану, насколько мы даем себе отчет, что политики в Овальном кабинете не очередные добрые волшебники, которые дадут нам пирожок и пять сотен эскимо, а – только партнеры», – написал Павло Правый.
Блогер предлагает украинцам начать работать и объединиться, как нация, ибо не от Порошенко, а от каждого из нас зависит, насколько Украина будет сильной и насколько ее будут уважать и с ней считаться в Овальном кабинете. Сам Порошенко не уберет все наши подъезды и не преодолеет коррупцию среди врачей, воспитательниц детсадов и патрульных полицейских. «Даже, если Порошенко посадит Ахметова – от этого на тротуарах наших городов чище не станет, а бизнесмены не перестанут платить вам зарплату в конвертах», – резюмировал блогер.