Политолог: Тимошенко, Ляшко и Бойко. Если это «новые лидеры», то какими должны быть «старые»?

Известный украинский политолог Евгений Магда в своем блоге пишет о том, что опубликованные данные соцопроса Фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива и Центра Разумкова слегка шокировали пользователей соцсетей тем, кого большинство украинцев видят новыми перспективными «лидерами».
Больше 60% украинцев утвердительно ответили, что украинцам нужны новые лидеры и лишь 19% из респондентов смогли назвать фамилии этих новых «лидеров». По словам Евгения Магды, список названных перспективных политиков скорее свидетельствует о том, что они довольно часто появляются на экранах телевизоров, поэтому их фамилии и приходили на ум первыми. Первое место в списке Надежды Савченко – это весенний аванс украинцев, которые после освобождение ее из плена увидели в ней образ Жанны д'Арк, который постепенно гаснет. Второе место Михаила Саакашвили – заслуга темперамента грузина, который своими эмоциями запомнился украинцам. Третье и четвертое место разделили между собой Евгений Мураев и Вадим Рабинович, такой взлет оппозиционеров говорит о том, что их спич-мейкеры выбрали правильный курс критики власти.
«Больше всего смешно видеть в первой десятке таких «новых» политиков, как Тимошенко, Садовый, Ляшко», – отметил Евгений Магда. По его словам, на самом деле никому из выше упомянутых политиков не интересен ни рост экономики в Украине, ни повышение зарплат украинцам, ни перспективы евроинтеграции страны, потому что на фоне всего этого их образ иссякнет и критика, которой они изрядно «поливают» власть, станет совершенно никому не интересной.