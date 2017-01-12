Дипломат: перші 10 днів нового 2017-го виявилися більш ніж неоднозначними

Екс-керівник Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Вадим Трюхан згадав найзнаковіші події нового 2017 року, які вже встигли здивувати.
Перш за все дипломат наголошує на тому, що, як завжди, неочікувано прийшла зима, до якої ніхто виявився не готовим. В результаті сотні аварій, є замерзші і загинувши. По-друге, в перші дні 2017-го здивував президент США Обама, який згадав, що він очолює супердержаву, шкода, що так запізно. По-третє, Савченко опублікувала списки, взяті невідомо де, остаточно підтвердивши свою токсичність і небезпечність для України. «Не обійшлося без сюрпризів від Трампа, який зіткнувся з черговою проблемою – на нього ніби є якийсь компромат в Кремлі, від чого сам Кремль, правда, відхрещується. Човен розхитується далі, в когось таки здадуть нерви. В кого першого?», – задається питанням дипломат.
За його словами, також в перші дні нового року стало зрозуміло, що Україну з Польщею наполегливо продовжує хтось намагатися посварити. Брутальне знищення чергового пам'ятника на Львівщині тому підтвердження. Кому це вигідно зрозуміло вже всім, і полякам, і українцям.
Не обійшлося й без новин з Кремля. В Москві визнали, що нові санкції, які готуються у Вашингтоні, можуть виявитися фатальними. На думку Вадима Трюхана, швидше за все нові санкції можуть стати фатальними для Кремля і компанії, не більше. Знову ж таки, побоюючись агресії Кремля, в Польщу прибули перші військові і військова техніка з США. Раніше оголошені рішення про розміщення там і в країнах Прибалтики 4-х тисячного контингенту з-за океану в дії, і байдуже, хто там де переміг на яких виборах.
На завершення останніх непередбачуваних днів нового року в Канаді сталася приємна для України подія – новим міністром закордонних справ Канади стала українка за походженням по мамі Христя Фріланд. «Для нас приємна новина, а для Кремля головний біль, адже вона там персона нон ґрата, але ж з не останньої країни світу політик», – резюмував Вадим Трюхан.