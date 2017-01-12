Российский оппозиционер: Савченко – главный дестабилизатор ситуации в Украине

Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в Украину, и для этого она использует Надежду Савченко, чтобы та вела переговоры об обмене пленными.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявила Ольга Курносова, российский оппозиционер и организатор Антивоенного движения. По ее словам, Москва продолжает попытки дестабилизировать власть в Украине, и ради этого Кремль пойдет на многое. «Я не удивлюсь, если он даже пойдет на некоторые уступки Савченко в том, что касается обмена пленными, чтобы показать слабость киевской власти. Что касается самой Савченко, то сейчас в России о ней сложилось очень противоречивое мнение», отмечает Курносова.
Оппозиционер подчеркивает, что, когда Савченко находилась в российской тюрьме, СМИ России преподносили ее как главную украинскую преступницу, однако сейчас тональность материалов об украинском нардепе изменилась на 180 градусов, и Савченко представляют чуть ли не героем Украины. Напомним, что ранее внефракционный депутат обнародовала списки украинских пленных.