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Блогер: США – это вам не КНДР, не Россия, поэтому напрасно ломаете голову о Трампе

Блогер: США – это вам не КНДР, не Россия, поэтому напрасно ломаете голову о Трампе
Известный украинский блогер Павло Правый на своей станице в Facebook акцентирует внимание своих подписчиков на том, что нет смысла преждевременно прогнозировать первые шаги Трампа, который ничего конкретного сейчас сказать не может, хотя бы по той причине, что еще не общался с тем же Путиным и не может загадывать наперед, что будет, а просто угрожать – это не позиция сильного.

По словам Павла Правого, был президент США Барак Обама, который никогда ничего не говорил однозначно, даже по вполне понятным вопросам. Сейчас его почему-то вспоминают как мессию. Коэффициент разумности Рейгана был 105, а Джорджа Буша старшего – 98, но они «похоронили» СССР. А Рузвельт имел IQ 147 и умудрился окружить себя агентами Кремля и, в конце концов, «сдать» Сталину половину мира. В Никсона IQ 155 и он является первым и единственным президентом, который был отстранен от власти в порядке импичмента за государственное преступление. «Поэтому ни умственный коэффициент, ни уровень личной культуры, ни привычки ничего не значат, если речь идет о политике. Только практика показывает «Who is who». Поэтому поживем – увидим. И никак иначе», – написал блогер.

По мнению Павла Правого, наша проблема в том, что мы привыкли к царю, нам кажется, что и в США все решает царь, но ничего подобного. «В США президент не царь, он только, образно говоря, председатель совета директоров огромной корпорации, но контрольный пакет акций не у него, а - у десятка мужчин, которые сидят вдоль стола и внимательно следят, чтобы голова не начудил. Председателя совета директоров – очень уязвимы и очень несчастные люди, потому во главе стола находятся только до тех пор, пока удовлетворяют большинство из тех мужиков. США – это вам не КНДР, не Россия, и не Сирия, и не Зимбабве и даже не Украина», – подытожил Павло Правый.
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