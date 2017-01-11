Каздобина: Олещук представил вредный текст для читателя

Юлия Каздобина, советник министра информационной политики Украины, на своей странице в Фейсбуке подвергла критике материал, написанный политологом Петром Олещуком, информирует replyua.net. В блоге на Новом времени Олещук разместил статью под названием «Хватит мечтать о возвращении Донбасса и Крыма».
По словам Каздобиной, от политолога идет плохой посыл, и речь идет о вредном тексте для читателя от любителя простых решений, но основной посыл этого материала довольно важный – он заключается в том, чтобы украинцы перестали мечтать. «Этот текст был написан с точки зрения «мы вообще никто, поэтому как мы можем мечтать». Кроме того, он предлагает украинцам отказаться от восстановления целостности государства, потому как, по его мнению, уже ничего нельзя сделать. Психологически – это абсолютно проигрышная ситуация», пишет советник министра.
По ее мнению, украинцам действительно пора прекратить мечтать, потому что надо работать. «Надо работать. Шаг за шагом. Ослабляя противника и усиливая себя. Сила всегда выигрывает в силовом противостоянии. И это необязательно военная сила», подчеркнула Каздобина.