Карл Волох: Киссинджер посоветовал почитать Достоевского, чтобы понять Путина

Известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох прокомментировал рассуждения авторитетного американского политика Генри Киссинджера, который заявил, что готов прийти на помощь к Дональду Трампу, чтоб дать совет – как наладить отношения с Россией.
«Прочел размышления Киссинджера о важности налаживания отношений с Россией. Один пассаж меня потряс до основания: оказывается, дед убежден, что понять Путина можно лишь читая Достоевского. То есть, приблатненного ворюгу-чекиста влиятельнейший политический эксперт пытается трактовать как мятущегося в моральных исканиях Раскольникова или Алешу Карамазова? И зачем американцам все эти мощнейшие аналитические центры и институты, если они могут верить в такую беспримерную чепуху?», – написал Карл Волох в Facebook
По его словам, хочется обратиться к Киссинджеру и посоветовать единственную книгу, которая может пригодиться американцам, чтобы понять ментальность Путина – это «Очерки преступного мира» Варлама Шаламова. «Попытки понять современных русских Достоевским и Толстым в кругах специалистов должны автоматически трактоваться признаком профессиональной непригодности», – резюмировал блогер.