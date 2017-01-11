Журналист: Савченко работает на Москву. Теперь в этом нет никакого сомнения

По мнению украинского журналиста Дмитрия Вовнянко, если назвать публикацию нардепом Савченко списки украинских пленных и украинских граждан, удерживаемых в России, одной фразой – это звучит так: «Нардеп Савченко лоббирует обмен пленных всех на всех». То есть – заставляет Украину именно к тому, чего безумно хотят террористы «ДНР» и «ЛНР».
«Логика проста до примитива – нардеп Савченко руководствуется благим намерением – спасти наших хлопцев и девушек из плена. Захватывает? Только вот какая деталь: правительство Израиля никогда не ведет переговоров с террористами. Исключения, конечно, есть, но тенденция такова – никогда. В Тель-Авиве прекрасно понимают угрозу гибели собственных граждан – там понимают еще и то, сколько граждан попадет в плен к террористам, если правительство Израиля даст слабину», – написал Вовнянко.
Также, по его словам, очень осторожно ведут переговоры с террористами спецслужбы США и Германии. Переговорить об освобождении отдельных заложников – да, но лишь для того, чтобы потянуть время и перехватить инициативу, чтобы сбить агрессию террористов и облегчить работу команде.
«Инструкции SWAT, Сайєрет Маткаль и GSG-9 написаны кровью погибших на проваленных операциях. Тем не менее, спецслужбы США, Германии и Израиля занимают именно такую позицию. Потому что прекрасно понимают последствия», – отметил журналист.
Он подчеркивает, что Савченко предлагает неравноценный обмен1500 на 150. Сама Савченко говорит, что среди осужденных у нас – более 100 граждан РФ. Они – живое доказательство российского участия в войне на Донбассе. Нардеп Савченко предлагает вернуть их на родину.
«Савченко призывает нас поступить именно так, как должны вести себя европейцы в воображении Путина. Савченко призывает нас пойти на унижение во имя высших идеалов. Приучить нас к унижению, но тот, кто приучился к унижению – уже неспособен бороться. Это понимают спецслужбы США, Германии и Израиля – поэтому и не идут на условия бандитов», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.