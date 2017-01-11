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Политолог: история с безвизом завершится в 2017 году, но даже на это нет никаких гарантий

Политолог: история с безвизом завершится в 2017 году, но даже на это нет никаких гарантий
Владимир Фесенко, украинский политолог, предполагает, что в этом году история с безвизом для Украины завершится, однако утверждать это невозможно, и уже никто не сможет дать таких гарантий, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.

По мнению политолога, на задержку либерализации влияет множество факторов – бюрократические процедуры в Евросоюзе, внутриполитические проблемы в странах Европы и многое другое. «Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел, заявляла, что решение по безвизу будет принято до выборов во Франции, а вступит в силу чуть позже. Более конкретных дат уже не называют, и сейчас ситуация выглядит так, что, вероятнее всего, визовый режим с ЕС будет отменен в текущем году. Впрочем, нельзя быть полностью уверенными в этом», считает Фесенко.

По его словам, процедура уже началась, и это произошло после принятия политического решения, но теоретически могут возникнуть любые неожиданности. «Эпопея с безвизом должна закончиться в текущем году. Но стопроцентных гарантий никто не даст», уверен политолог.
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