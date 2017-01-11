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Бутусов: существует только один способ заставить Путина ускорить обмен пленными

Бутусов: существует только один способ заставить Путина ускорить обмен пленными
Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке написал о том, что на сегодняшний день ускорить обмен пленными можно лишь одним способом – начать брать в плен офицеров из России, сообщает replyua.net.

По словам Бутусов, панацеей это не станет, а также не будет решением абсолютно для всех заложников, однако такой путь может ускорить переговоры между двумя сторонами. Также журналист уверен, что эту проблему нельзя решить только дипломатическими методами. «Нужно обязательно провести такую работу. Благодаря этим действиям удастся вытащить хоть кого-то, а в перспективе может получиться и так, что вытащим всех. Но это произойдет лишь, когда изменится обстановка в мире. Был случай с обменом Старкова, российского майора, и он показал, что противник готов обменять пленных, но ему нужны только военные специалисты. Своим нахождением в плену они дискредитируют российскую армию в целом», считает Бутусов.

По его мнению, другие методы в настоящее время срабатывать не будут, а Россия может сорвать любые договоренности.
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