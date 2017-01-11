Эксперт: По факту гибели десятков наших бойцов против Савченко должно быть возбуждено уголовное дело

Политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что обнародование Савченко списков украинских пленных заслуживает отдельного анализа, но юридически за это ее наказать почти невозможно, а на моральное осуждение этому «чудовищу» глубоко плевать. Другое дело возможная причастность Савченко к гибели украинских бойцов на Донбассе, которые бросились ее освобождать, попали в засаду и были убиты.
«Была реальная трагедия на окраине Луганска в тот день, когда Савченко попала в плен, там погибло много украинских добровольцев и военных. Есть ряд показаний, что спровоцировала событие, которое стоило жизни как минимум 17 бойцам именно Савченко. Одних, вроде, она спровоцировала туда пойти, другие гибли, когда ее пытались освободить. Были тогда уничтожены и захвачены врагом ряд единиц бронетехники, из которых потом тоже убивали украинцев», – написал Черновил.
Эксперт отмечает, что даже, если не учитывать преступные действия самой Савченко, такая страшная трагедия является основанием для открытия военной прокуратурой отдельного уголовного дела. «В ходе следствия могут открыться такие вещи, после которых вопросов уже не останется, а ответы сами напросятся. Думаю, что айдаровцы, которые явно не проявляют восхищения относительно личности Савченко, во главе с комбатом Мельничуком тоже многое бы рассказали», – подытожил Тарас Черновил.