Блогер: Савченко до сих пор не за решеткой лишь потому, что этого с нетерпением ждут другие агенты Кремля

Работники СБУ просили Надежду Савченко не публиковать списки лиц, находящихся в плену террористов. Она выслушала внимательно просьбу и сделала все наоборот назло всем украинцам, чтобы показать, какая она крутая и бесстрашная. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер Павло Правый.
Блогер задается вопросом, какова практическая ценность для процесса освобождения пленных и заложников от этого шага нардепа Савченко? По словам Павла Правого, ценность от шага Савченко есть и немалая – для ФСБ и российских бандитов на Донбассе. «Давно известно, что обнародование фамилии любого заложника автоматически поднимает его цену, как для обмена, так и для выкупа. А вы не знали, что некоторых пленных мы выкупаем за очень приличные деньги? Знает это и Савченко», – отметил блогер. Он акцентирует внимание на том, почему список Савченко не полный? Почему она «забыла» многих людей, в списках СБУ и общественных организаций? Кто приказал ей их «забыть»? «Здесь можно точно констатировать: Надежда Савченко сознательно работает на террористов и не посадили ее до сих пор только потому, что именно это ждут другие агенты Кремля, чтобы сразу поднять вонь на всю Европу и на весь мир. Думаю, вы легко вспомните их фамилии», – написал Павло Правый.
По мнению блогера, самое страшное, что этим своим шагом госпожа Савченко реально поставила под угрозу жизни отдельных заложников. Именно обнародования некоторых фамилий может толкнуть бандитов на их уничтожение. Видимо, человеческие жизни для Савченко весят меньше, чем бутылка дешевого шмурдяка и «тормозок» от Вити Медведчука.