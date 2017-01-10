Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Сегодня весь мир еще не знает о том, что происходит на Донбассе, но после завершения войны мировое сообщество ужаснется правде обо всех преступлениях, совершенных на этой территории.
Как сообщает replyua.net, такое мнение Константин Боровой высказал Обозревателю. По словам российского политика, ему хочется прокомментировать фразу режиссера Кончаловского о том, что Донбасс является частью российской культуры. «Это уже не территория культуры. Там творится настоящее бандитское варварство, и гуманизма на Донбассе нет. Мне кажется, всему миру придется еще многое узнать о том, что на самом деле творится на Донбассе. И это произойдет в тот момент, когда с восточных территорий Украины уйдут все российские наемники и бандиты», отметил Боровой.
Также, по мнению политика, весь мир узнает о массовых захоронениях, этнических чистках, а также о варварстве, которое никак не соизмеримо с гуманизмом или человечностью. «Речь пойдет о военных преступлениях, совершенных на Донбассе. Весь мир еще ужаснется всем фактам», добавил политик.