Эксперт: Украине нужно брать пример с Израиля и начинать торговаться, а не молчаливо стучаться в ЕС и НАТО

Известный украинский блогер и экономист Тарас Загородний на своей странице в Facebook пишет том, что как-то всех взбудоражили «охотничьи байки» Киссинджера по поводу нашей страны и РФ. По мнению блогера, из написанного Киссинджером видно, что писал он под заказ для клиента Путина, которому должно понравиться.
«Киссинджер по Украине давно подобное несет. Например, в разгар военных действий в 2014 году с умным видом рассказывал, что часть украинцев православные за Россию, а вторая часть католики за Европу и, конечно, открыто подтверждал подозрения Кабаева, что Майдан сделали американцы. Тем не менее, санкции все равно ввели», – отметил Загородний.
По его словам, несмотря на то, что Киссинджер и его фантазии не имеют никакой реальной подоплеки, украинцам стоит задуматься и, например, виртуальное вступление в НАТО спокойно обменять на союзника США вне НАТО с ежегодной помощью армии – 2-3 млрд долларов. «Виртуальный НАТО не остановит Путина. Эрдоган это понял после сбитого самолета, а своя мощная армия даст отпор. Такой «нейтралитет» вполне бы нас устроил», – считает эксперт.
«Еще более виртуальное вступление в ЕС можно было бы спокойно разменять на расширение квот для нашей экономики плюс дотации «на реформы», а то мы так «доинтегрируемся», что в стране останутся чиновники, пенсионеры, полицейские и грантоеды со сказками о красивом ЕС. Остальные просто уедут», – написал Тарас Загородний.
Блогер считает, что это единственные компромиссы, на которые мы можем пойти. «Путин уходит из Донбасса и Крыма. Как это сделать? Вот пусть Киссинджер и гоп-компания и думают. Будапештский меморандум не только мы подписывали. Учитесь, как Израиль торгуется. Пора взрослеть», – подытожил эксперт.