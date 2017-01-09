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Московский патриархат провозгласил святым своего убийцу, – эксперт

Московский патриархат провозгласил святым своего убийцу, – эксперт
По мнению украинского политического обозревателя Тараса Черновила, 9 января – это повод задуматься, какая должна быть каша в головах у тех, которые руками и ногами держатся за московский патриархат, называя его «единственным каноническим». Доказывать большинству из них, что он служит «русскому миру» и поддерживает агрессора, который убивает наших граждан, очевидно, что бесполезно, считает Черновил.

В то же время аналитик задается вопросом, как те, которые поддерживают МП отреагируют на такой сюр: русская православная церковь провозгласила святыми царя Николая II и всю его семью, по улицам наших городов годами ходили, где-то еще ходят «крестоходильщики» с портретами «святого Николая-царя». «При этом, именно сегодня очередная годовщина кровавого воскресенья, когда в 1905 году кровавый Николай послал армию и полицию расстрелять и порубить саблями участников величественного крестного хода рабочих, вместе с их женами и детьми, вместе со священниками, иконами, церковными хоругвями, которые шли, чтобы упасть в ясные ножки царю-батюшке и попросить чуть больше вольностей. Человек, который расстреливает крестный ход становится святым!», – отметил Тарас Черновил.

Аналитик добавляет, что тогда полиция отчиталась, что погибли «при неустановленных обстоятельствах» около сотни человек, в то время, когда только в Александровском парке лежали застреленными и порубленным кругом тысячи людей, среди них очень много детей. Войдя в раж или получив приказ казачки носились по улицам на конях и рубили всех, кто не успел убежать, самой легкой добычей, опять же, становились женщины и дети. «На икону этого нечистого Николая царя сейчас в московских церквях молятся «истинные правоверные», – резюмировал Черновил.
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