Политолог: Путин включил все рычаги, чтобы доказать миру, что авторитетные граждане Украины против политики Порошенко

Известный украинский политолог Евгений Магда считает, что российское руководство стремится доказать миру возможность крепкой дружбы с администрацией Трампа. В то же время Путину целесообразно утвердить всех в мысли, что Украина – это не просто неэффективное государство, но и страна, достаточно авторитетные граждане которой, например Савченко, Пинчук, могут предлагать рецепты капитуляции перед Кремлем.
По словам Магды, в окружении президента Порошенко устами заместителя ее главы Константина Елисеева ответила Пинчуку и Путину на страницах Wall Street Journal, обозначив красные флажки, за которые не намерена отступать. Это продолжение борьбы за территориальную целостность страны, европейской и евроатлантической интеграции и невозможность проведения избирательного процесса на востоке страны при сохранении там российских оккупантов.
«После инаугурации Дональда Трампа информационное давление на Украину не уменьшится. Ей и дальше будут предлагать «примириться» с возвращением в сферу российского влияния. То, чего Россия не может добиться военным путем, она постарается достичь раскачиванием украинского общества изнутри. Видимо, в Кремле неплохо изучили украинскую историю ХХ века и делают ставку на противоречия внутри украинского общества, пуская в ход то кнут, то пряник», – считает политолог.