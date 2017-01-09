Байка о якобы совете Генри Кисинджера Дональду Трампу признать Крым российским оказалась фейком, – блогер

Генри Киссинджер не то, что подобного, но и вообще про Крым ничего такого не говорил. Со словами советников Кисинджера тоже стоит разобраться. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский блогер Дмитрий Вовнянко.
«Фейк распространило издание, принадлежащее российскому олигарху Лебедеву, и его почти сразу перепечатал ряд западных изданий. На Западе хватает политических и бизнесовых деятелей, которые с радостью бы отменили санкции, чтобы дружить с Путиным – также, как Чемберлен, в свое время, пошел на унижение Мюнхену, чтобы только не Вторая мировая война. Получил в итоге и унижение и войну. Здесь и колонка Пинчука – в масть», – написал Дмитрий Вовнянко.
По его словам, «запоребрик» – не спит. В «запоребрике» не так много времени осталось до того момента, когда холодильники прорвут оборону телевизоров и примутся развивать наступление. «Правы те, кто пишет, что 17-й год будет годом больших и изнурительных сражений. Только не полевых, а информационных, таранить фейками, бомбардировать сплетнями и накрывать по площади ложью нас будут с воодушевлением. В таких полях битвы выигрывает тот, у кого нервы крепче», – подытожил блогер.