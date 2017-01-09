Карл Волох: Украине, кажется, опять повезло, чего не скажешь о России

Общественный активист и блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что в американском политикуме нет серьезных фигур, способных ответить Трампу на его знаменитый вопрос в Твиттере: «Ошибаетесь, господин президент, дружить с Россией – это плохо». Таковые в мире есть – от Каспарова и Буковского до Порошенко и Грибаускайте, но это, по мнению Карала Волоха, люди влиянием в США не пользующиеся.
«В современном американском мейнстриме сложно представить человека, который отрицал бы пользу дружеских отношений с крупной ядерной державой с одной из ведущих армий мира, членом СБ ООН, да еще и добывающей значительную часть мировых углеводородов», – написал блогер.
В то же время блогер подчеркивает, что людей, считающих необходимым примерно наказать врага, покусившегося на святая святых американского образа жизни – демократию, в США много. В особенности, в партии, на которую новоизбранный президент планирует опираться в своей будущей работе. Так что, выруливать из этой компрометирующей его лично ситуации одновременно осуществляя намеченные планы в отношении России Дональду Трампу будет очень непросто.
«Украине, кажется, опять повезло, а вот «плешфюрер» свой недюжинный запас фарта, внушивший ему иллюзию великости и всемогущества, явно исчерпал», – резюмировал Карл Волох.