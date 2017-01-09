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Блогер о Ющенко: оказывается, человек, за поддержку которого нам пробивали головы, оказался с хорошей гнильцой

Блогер о Ющенко: оказывается, человек, за поддержку которого нам пробивали головы, оказался с хорошей гнильцой
Экс-президент Украины Виктор Ющенко, очевидно устав от одиночества и видя, как другие бывшие президенты, не только Украины, несут ахинею, решил выступить и себе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер Павло Правый.

Первое, по чем прошелся третий президент Украины – внешняя политика. По мнению Ющенко, Порошенко и Климкин – очень плохие государственные деятели, которые поссорились с Израилем, не проголосовав за право Израиля на оккупацию земель, которые по международным законам должны принадлежать арабам. Теперь, по словам господина Ющенко, чтобы восстановить хорошие отношения с Израилем уйдет много-много лет. «Представил, что сейчас президент – Ющенко, а министр иностранных дел –Тарасюк. Интересно, действительно ли Ющенко, имея в пассиве оккупированные россиянами Крым и часть Донбасса, дал бы распоряжение поддержать оккупацию Израилем земель в Палестине? Или он только сейчас говорит по телевизору по принципу «побольше грязи, пусть отмываются?», – прокомментировал блогер.

А еще господин Ющенко прошелся по Нацбанку Украины, выдав уже совсем неприличное, мол, Нацбанк причастен к крушению «ПриватБанка». «Вот он, уровень президента Украины! Порошенко плохой, а вот этот – душка. Не знаю, но скажу свое авторитетное слово. Порошенко, наверняка, не идеал, в политике вообще идеальных людей не существует. Их и вне политики не существует, есть просто более или менее профессиональные, умные и... моральные. Мне очень стыдно, что в свое время поддерживал одного негодяя на выборах в президенты Украины. Ошибся. Оказалось, что человек, за поддержку которого нас били молотками и арматурой на площадях Луганска, оказался с хорошей гнильцой», – подытожил Павло Правый.
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