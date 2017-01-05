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Блогер: Порошенко окончательно отказался от старой рекрутской армии «made in USSR»

Блогер: Порошенко окончательно отказался от старой рекрутской армии «made in USSR»
Петр Порошенко подписал закон, который позволяет военным досрочно разрывать контракты или увольняться, то есть – дал возможность контрактникам освобождаться досрочно, а не бегать по судам, не ложиться в госпитале и не придумывали другие способы, как избежать службы.

По словам блогера Дмитрия Вовнянко, президент сделал весомый шаг навстречу воинам, и одновременно – от старой рекрутской армии «made in USSR». «Но в Украине нашлись те, кому этот закон показался «предательским», вот и началось возмущение: почему разрывать контракт можно только после 18/24 месяцев? А почему не прямо сейчас и прямо всем? Оголим фронт? А вы сделайте армию, в которую будут ломиться, как на курорт в Майами – все сами туда побегут! Ну, предателям не впервые, болтать – не мешки таскать. Как верные потомки Винниченко и Грушевского они охотно реанимируют лозунги столетней давности», – прокомментировал Дмитрий Вовнянко.

По его словам, критики хотят изменить армию на добровольную народную милицию, когда-то в Украине армия была такая, что нынешняя – почти курорт. «Тогда критики не только орали – еще и делали. Вы думаете, почему под Крутами большевистское нашествие отбивали необученные студенты и пацаны-курсанты? И поэтому - армию Винниченко только демобилизировал. Пустите их к власти – они и во второй раз такое сделают, а за Винниченками всегда приходят Дзержинские, Пятаковы с застенками и расстрельными подвалами», – резюмировал блогер.
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