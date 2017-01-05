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Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук

Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук
Известный украинский блогер Павло Правый прокомментировал заявления кардиохирурга Бориса Тодурова, который раскритиковал работу МОЗ под руководством «министра волонтера» Ульяны Супрун.

По словам Павла Правого, в эмоциональном выпаде Тодурова нет ничего удивительного, ведь Тодуров – друг Аксенова, того самого «Гоблина» из Крыма. Когда начиналась там «Русская весна», Тодуров даже не скрывал своих симпатий, он даже побывал в Крыму. Также блогер пишет о том, что Тодуров еще и близкий друг российского пропагандиста Дмитрия Киселева и экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, поэтому ему не привыкать критиковать все, что происходит в Украине.

Павел Правый отмечает, что Тодуров действительно очень хороший врач, который берет безумные деньги за свою работу. Не успел успешный врач закрыть рот, после критики МОЗ, как сепаратистские сайты «ЛНР» и «ДНР» наполнились заголовками «Тодуров обвиняет киевскую власть в уничтожении украинцев» - вот за это Бориса Михайловича и судить бы надо, считает блогер.

«Моя личная позиция такая: Тодуров должен подвергнуться полному остракизму. Среди граждан Украины о нем должно быть только однозначное мнение: враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук. Господин Тодуров! Собирайте чемоданы, берите с собой все ваши дипломы, забирает с собой свою «гениальность» и на вокзал. Москва с радостью примет такого гения медицины, а мы себе еще вырастим не хуже вас хирурга и гораздо лучшего гражданина и еще не одного. Украинцы – талантливая нация», – резюмировал блогер.
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