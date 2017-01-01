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Один из украинских телеканалов признал Савченко персоной года

Один из украинских телеканалов признал Савченко персоной года
Телеканал NewsOne объявил, что Народный депутат Надежа Савченко достойна титула персона года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил блогер Мирослав Олешко.

О его словам, то, что коллаборационист Надежда Савченко стала персоной года на телеканале NewsOne подтверждает тот факт, что канал «не ровно дышит в строну Кремля и государства-агрессора». «Журналисты в прямом эфире заявили, что Савченко дала пинок Украине под зад и пробудила страну. Да, пинок Савченко еще какой дала: садить всю завербованную тварь в тюрьму», – прокомментировал Мирослав Олешко.

Блогер отмечает, что удивляет позиция людей, которые сначала сбежали из Москвы, а теперь в Украине позволяют себе обтирать ноги об нашу страну. Яркий пример тому Матвей Ганапольский, который перебрался из Москвы в Киев, перед этим типа на камеру поматерив Путина, и теперь пиарит марионетку его кума. «Из Москвы прямо на радио Гужвы, которого готов был приютить сам Сурков. Типичный агент КГБ – наш Ганапольский. Агентура прикрывает агентуру», – отметил блогер.

По мнению блогера, куда больше, чем Савченко персонами годам заслуживают быть освобожденные Солошенко, Жемчугов, Афанасьев – «люди, которые не предали Украину, не подписали сделку с дьяволом».
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