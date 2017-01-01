Один из украинских телеканалов признал Савченко персоной года

Телеканал NewsOne объявил, что Народный депутат Надежа Савченко достойна титула персона года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил блогер Мирослав Олешко.
О его словам, то, что коллаборационист Надежда Савченко стала персоной года на телеканале NewsOne подтверждает тот факт, что канал «не ровно дышит в строну Кремля и государства-агрессора». «Журналисты в прямом эфире заявили, что Савченко дала пинок Украине под зад и пробудила страну. Да, пинок Савченко еще какой дала: садить всю завербованную тварь в тюрьму», – прокомментировал Мирослав Олешко.
Блогер отмечает, что удивляет позиция людей, которые сначала сбежали из Москвы, а теперь в Украине позволяют себе обтирать ноги об нашу страну. Яркий пример тому Матвей Ганапольский, который перебрался из Москвы в Киев, перед этим типа на камеру поматерив Путина, и теперь пиарит марионетку его кума. «Из Москвы прямо на радио Гужвы, которого готов был приютить сам Сурков. Типичный агент КГБ – наш Ганапольский. Агентура прикрывает агентуру», – отметил блогер.
По мнению блогера, куда больше, чем Савченко персонами годам заслуживают быть освобожденные Солошенко, Жемчугов, Афанасьев – «люди, которые не предали Украину, не подписали сделку с дьяволом».