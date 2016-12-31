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Блогер: Россия «украла» Новый год у Европы, а теперь рассказывает всему миру об оливье, елке и Шампанском

Блогер: Россия «украла» Новый год у Европы, а теперь рассказывает всему миру об оливье, елке и ШампанскомРоссийский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в соцсети Facebook высмеял скрепы Кремля, которые, как оказалось, не имеют ничего общего с самой Россией.

«Если задуматься и вспомнить историю, то можно прийти к выводу, что в стране, гордящейся духовностью, исконностью, скрепами и памятником князю Киевской Руси Владимиру, Новый год должен быть самым презираемым праздником», – написал Аркадий Бабченко в Facebook.

Блогер предлагает задуматься над тем, что саму традицию празднования Нового года Петр Первый позаимствовал у Европы, которую россияне сейчас брезгливо называют «Гейропой». Рождественская елка – Weihnachtsbaum – сугубо немецкая традиция, которая тоже оказалась на просторах России. Самый скрепный салат, который впервые приготовил Люсьен Оливье, заправляется майонезом «Провансаль», который тоже ничего с Россией общего не имеет. Винегрет – это поистине русское блюдо, но назвать его так решили, взяв за основу французское слово «уксус» – винегр, Шампанское на новогодний стол привезли из Шампани, водку из Византии, семгу из Норвегии, мандарины из Абхазии, елочные игрушки из Китая, и даже огни из Бельгии.
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