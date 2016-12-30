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Политолог назвал три самые знаковые события 2016 года

Политолог назвал три самые знаковые события 2016 года
Известный украинский политолог Евгений Магда в эфире одной из радиостанций рассказал, какие, на его взгляд, самые знаковые события произошли в уходящем году. В истории Украины 2016-й запомнится благодаря Надежде Савченко, национализации «ПриватБанка» и первыми электронными декларациям чиновников. В мировой истории год запомнится выходом Великобритании из ЕС, войной в Сирии и победой Дональда Трампа на выборах президента США, цитирует политолога replyua.net.

По мнению Евгения Магды, 2016-й год благодаря усилиям Савченко, превратился в год безнадежности и разочарования. «Сразу вернувшись с плена, Савченко делала заявления с просьбами услышать Донбасс, понять Донбасс, там тоже нормальные люди. Запуск проекта «Руна» не сможет реанимировать рейтинг Савченко, но тот факт, что борьба за освобождение украинской военнопленной войдет в историю, как пример масштабной и успешной международной кампании по скоординированным усилиям разных государств, то для исторического процесса это действительно важное дело», – отметил политолог. Он провел аналогию разочарования Савченко с экс-президентом Виктором Ющенко, он тоже имел более 50% поддержки в 2004 году, а в 2010 году его рейтинг уже упал до 5%. Это, конечно, не такое стремительное падение, но достаточно болезненное, подытожил Магда.
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