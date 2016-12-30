Украинцы больше никогда не будут считать горе россиян своим – Портников

После произошедшей катастрофы российского военного лайнера Ту-154 в акватории Черного моря приходится наблюдать новый этап напряженных отношений между украинцами и россиянами, однако хотя граждане России предъявляют претензии, переживаемое ими горе больше никогда не будет украинским. Как передает replyua.net, такую точку зрения в своей статье для «Грани.ру» представил украинский журналист Виталий Портников. Он констатирует, что во все времена происходили те или иные трагические события, и если есть желание, всегда можно найти людей, относящихся к такому событию без намека на сочувствие, если не с чувством злорадства.
По мнению Портникова, украинцы уже давно перестали воспринимать россиян за своих. Может когда-то, когда в России будет новая власть, способна принести извинения за все совершенные ошибки и преступления предшественников, Россию перестанут воспринимать в Украине как вражескую и опасную сторону. Тогда она станет обычным соседом. В конце своей статьи журналист делает вывод, что украинцы никогда не будут считать РФ своей, и переживаемое россиянами горе никогда не станет украинским.