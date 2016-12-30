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СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Журналист: Подарок Вашингтону Москве на Новый год явно удался

Журналист: Подарок Вашингтону Москве на Новый год явно удался
США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. Также прекращают работу российские загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде. У российских работников МИД есть всего 72 часа, чтобы покинуть пределы США. Главная причина – российские хакерские атаки на территории США.

«Вы оценили глубину того, что случилось? Нет? Тогда объясняю. Это беспрецедентный шаг, которого не было со времен Холодной войны. США вообще никогда не предпринимали к России подобные вещи. Такие массовые депортации устраивала Великобритания, англичане – ребята серьезные и, по мнению тех, кто жил домостроем во времена, когда в них уже работали Гук и Ньютон – они чихать хотели. А вот устраивали ли подобные массовые депортации американцы – боюсь ошибиться, но не припомню», – прокомментировал журналист и блогер Дмитрий Вовнянко в соцсети Facebook.

Блогер добавил, что в преддверии инаугурации Дональда Трампа шаг США очень серьезный и загоняет Россию в тупик. Российские СМИ уже заявили, что таким беспрецедентными мерами действующий президент США Барак Обама хочет отомстить не России, а Дональду Трампу, «загнав его в угол».
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Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
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