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Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации

Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации
Украинский политический эксперт Тарас Черновил прокомментировал информацию о том, что Печерский суд Киева снял арест с денежных средств трех физлиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО «Всеукраинский банк развития», который принадлежит сыну президента-беглеца Александру Януковичу.

По словам Тараса Черновила, в данном случае вряд ли можно обвинять судью, разве в каких процедурных деталях, но единственный способ изъять в пользу государства средства клана Януковича – это задействовать нормы до сих пор не принятого закона. «Объектами изъятия, если говорить очень упрощенно, есть две основные категории: лица, наделенные функциями государственной власти, которые не могут подтвердить источник средств от 3 200 000 гривен и лица, у которых есть явные признаки номинального держателя. Именно представители второй категории сейчас возвращают себе средства Саши-стоматолога», – написал эксперт в Facebook.

По его словам, сложно понять мотивы тех нардепов, которые вроде бы и поддерживают спецконфискацию, а как до голосования – уже нет, например тот же самый Власенко. «Для Власенко работать на семью – это нормально, когда Юлия Тимошенко хвасталась реприватизацией «Криворожстали», он отстаивал в суде интересы Пинчука и Ахметова. Как понять позицию самой Тимошенко? Ее же Янукович отправил за решетку. Янукович посадил, а Путин и его «Единая Россия» добивался освобождения», – отметил Черновил.

Эксперт прогнозирует, что 15 миллионов долларов могут и не достаться «семьи Януковича», их могут изъять в пользу другого клана – кооператива «Озеро», который держит близкое окружение Путина. «Я уже предполагал, что Витя Янукович не сам утонул, а ему помогли стать убедительным объяснением отцу и брату, что надо делится. Поэтому, по крайней мере, с голосованием «Батькивщины» все становится на свои места. С другими сложнее – там куча мотивов: от собственной коррупции и интересов спонсоров к простому стадному инстинкту и элементарной безграмотности. Украина продолжает терять миллионы, а потом и миллиарды», – подытожил Тарас Черновил.
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