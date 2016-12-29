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Блогер: «1+1» может повторить судьбу еще одного «детища» Коломойского ФК «Днепр»

Блогер: «1+1» может повторить судьбу еще одного «детища» Коломойского ФК «Днепр»
По словам блогера Павла Правого, ни один украинский телеканал не является рентабельным. Их всех дотируют владельцы, большинство из которых в народе называются олигархами. Телеканал, так же, как депутатский мандат, как «свои» депутаты в парламенте – защита, страховка но это также и оружие, мало кто на властном олимпе хочет войны с телевизором. Потому что это – политические рейтинги. Плюс телеканал – это престиж. Достиг определенного уровня обеспеченности – покупаешь телеканал и футбольный клуб. Футбольные клубы, если кто не знает, тоже все дотационные.

По мнению блогера, с «1+1» все просто: нет денег. Год назад ФК «Днепр» попал в финансовую яму. «Представьте себе: этот клуб УЕФА был исключен из международных турниров, ему запрещены трансферы новых игроков за долги. Сколько их было? Сто миллионов долларов? Двести? Нет – только триста тысяч. Казалось бы для Коломойского – копейки. И это при том, что только за продажу вратаря Дениса Бойко в «Бешикташ» клуб получил 5 миллионов евро. Сейчас «Днепр» находится под угрозой исчезновения. А, кто владелец его? Правильно, тот, кто является собственником «плюсов», – написал Павло Правый в Facebook.

Он задается вопросом, если Коломойскому не за что содержать «Днепр», почему вы думаете, что с «плюсами» ситуация лучше? На «Днепр» требуется каких-то 50 миллионов долларов в год. Можно даже 30 обойтись. Содержать телеканал стоит в разы дороже. «Вот и вся тайна раздувания скандала вокруг «1+1». Думаю, нынешние владельцы просто пытаются канал «сбросить». А кто-то, возможно, уже положил на него глаз. Поэтому по старым схемам делают все, чтобы снизить цену этого актива. После потери «ПриватБанка» Боголюбский и Коломойский не в силах удерживать такого «монстра», как «плюсы». Поэтому их продадут. Возможно, через схему временной национализации – я не уверен», – резюмировал Павло Правый.
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