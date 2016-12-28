Смотреть политические сериалы в виде агит-рекламы осталось недолго

Известный политический аналитик и эксперт Тарас Черновил задался вопросом, с какой целью так «прорвало» несколько парламентских партий на политическую рекламу? Досрочными выборами даже близко не пахнет, будто уже всем понятно. Просто сделать самим себе приятно за большие деньги? Вроде бы полит-жлобство у нас никто не отменял, цитирует Черновила replyua.net.
По словам эксперта, чтобы понять смысл политической активности нужно вспомнить закон о борьбе с политической коррупцией, где за красивым названием спрятано банальное финансирование из бюджета политических партий. В них 1 января государственные средства на счетах обнуляются и возвращаются в государственную казну, а перечень возможных расходов ограничен. «Вот тот, кто не успел финансовый ресурс ранее «пропионерить», сейчас сбрасывают его на наши уши и глаза...», – отметил Тарас Черновил.
Отметим, что ранее в соцсетях вызвала резонанс политическая реклама партии «Народный фронт» во главе с экс-премьер-министром Арсением Яценюком. Партии «Народный фронт» и «Самопомощь» не использовали 5,8 млн грн государственного снобжения деньгами и должны вернуть эти средства в казну.