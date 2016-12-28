Блогер объяснил россиянам за, что украинцы их так сильно не любят

Известный музыкант, волонтер и блогер Борис Севастьянов в своем блоге обратился к россиянам с просьбой просмотреть видео российского нациста и по совместительству эксперта МГИМО Михаила Александрова, который призвал не заморачиваться и начать на примере Сирии бомбить украинские города. Его поддержал еще один «уважаемый» российский эксперт Михаил Хазин, который, захлынаясь собственной слюной, потребовал осуществить мечту Кремля и разделить Украину.
По словам Бориса Севастьянова, самое ужасное – это ведь не тот бред, который исповедуют эти пропагандисты «русского мира», самое страшное, что на видео четко видно, как их слушатели одобрительно улыбаются. «Будьте уверены, дорогие россияне, что большинство из вас также будут улыбаться, когда вы услышите о распаде Украины или бомбежке «бандеровских» городов», – отметил блогер.
Борис Севастьянов предлагает всем россиянам внимательно просмотреть видео с выше упомянутыми пропагандистами, чтобы наконец-то получить для себя четкий ответ – за, что украинцы так не любят россиян. «Не любим именно за эти высказывания и за ваши довольные улыбки», – резюмировал блогер.