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СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Журналист: Хватит ныть! Гордитесь своей страной!

Журналист: Хватит ныть! Гордитесь своей страной!
Украинский журналист Дмитрий Вовнянко собрал достижение, которые были сделаны украинцами в году уходящем, но о которых несправедливо забыли или обошли вниманием СМИ.

Дмитрий Вовняко предлагает прочитать и осознать, что мы живем в классной стране с шикарными людьми.

572 ребенка из Донецкой и Луганской областей были усыновлены, начиная с 2014 года. На конкурсе молодых ученых Intel ISEF украинские школьники завоевали 5 наград и сделали прорыв в математике. Украинский проект марсохода вошел в топ-3 конкурса NASA. «Умный» дефибриллятор, разработанный украинскими исследователями, выиграл конкурс в США.

Декоммунизация. Верховная Рада переименовала Днепропетровск на Днепр, Днепродзержинск – Каменское. В Волновахе демонтировали памятник Чапаеву, который ранее городской совет “декомунізувала” путем переименования в монумент «Козак».

Украинский танкер «Таманский» стоимостью в миллион долларов возвратился из российского экономического «плена». Украинский проект Mars Hopper получил первое место в номинации People's Choice Awards в всемирном конкурсе NASA SpaceApps Challenge.

Азербайджан покупает у Украины 10 самолетов АН-178. Контракт подписали президент азербайджанской компании с украинским госпредприятием «Антонов». Под Харьковом открылся первый в Украине экологический комплекс по управлению отходами.

Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли. ЗСТ между Украиной и Канадой отменяет пошлины на 98% украинских товаров и 72% канадских.
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