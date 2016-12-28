Журналист: Хватит ныть! Гордитесь своей страной!

Украинский журналист Дмитрий Вовнянко собрал достижение, которые были сделаны украинцами в году уходящем, но о которых несправедливо забыли или обошли вниманием СМИ.
Дмитрий Вовняко предлагает прочитать и осознать, что мы живем в классной стране с шикарными людьми.
572 ребенка из Донецкой и Луганской областей были усыновлены, начиная с 2014 года. На конкурсе молодых ученых Intel ISEF украинские школьники завоевали 5 наград и сделали прорыв в математике. Украинский проект марсохода вошел в топ-3 конкурса NASA. «Умный» дефибриллятор, разработанный украинскими исследователями, выиграл конкурс в США.
Декоммунизация. Верховная Рада переименовала Днепропетровск на Днепр, Днепродзержинск – Каменское. В Волновахе демонтировали памятник Чапаеву, который ранее городской совет “декомунізувала” путем переименования в монумент «Козак».
Украинский танкер «Таманский» стоимостью в миллион долларов возвратился из российского экономического «плена». Украинский проект Mars Hopper получил первое место в номинации People's Choice Awards в всемирном конкурсе NASA SpaceApps Challenge.
Азербайджан покупает у Украины 10 самолетов АН-178. Контракт подписали президент азербайджанской компании с украинским госпредприятием «Антонов». Под Харьковом открылся первый в Украине экологический комплекс по управлению отходами.
Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли. ЗСТ между Украиной и Канадой отменяет пошлины на 98% украинских товаров и 72% канадских.