Известный общественный активист и блогер Егор Губенко прокомментировал сегодняшнюю новость о том, что Московский городской суд признал события в Украине 2013-2014 – государственным переворотом по иску экс-президента-беглеца Виктора Януковича, экс-премьера-беглеца Николая Азарова и компании. По словам экс-чиновников, госпереворот в Украине – это дело рук не только действующей власти в Украине, но и ЕС, США, стран Прибалтики и Грузии, которые направляли своих инструкторов в Киев.
«Московский суд, как и следовало ожидать, полностью удовлетворил иск беглого ворюги, устраивавшего в Украине парнокопытные голосование 16.01», – написал Губенко в соцсети Facebook.
По его словам, тепер всем здравомыслящим людям нужно поуютнее усаживаться на диванах, запасаться поп-корном, чипсами и сухариками, ведь на очереди, в стране чудес признание Ижевским судом, не верным значения числа Пи; признание Сургутским судом, противозаконности передачи Аляски Америке; признание Когалымским судом, Ленина – живее всех живых; признание Барнаульским судом, Владимира Путина – Верховным Канцлером Галактической республики и Императором Галактики.