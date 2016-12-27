Сбежавшие в РФ украинские политики не усвоили уроков Донбасса и Крыма – журналист

Журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на «Обозревателе» сообщил, что в Дорогомиловском суде российской столицы продолжается рассмотрение иска, поданного одним из «спасателей украинского государства» о том, чтобы события на Майдане в Киеве в 2014 году признали государственным переворотом, передает replyua.net. В связи с этим журналист отмечает, что в том, что по данному вопросу российская фемида будет действовать беспристрастно и компетентно, сомнений нет. Вместе с тем, продолжил Цимбалюк, остается неясно, какими методами и приемами сотрудники российской службы исполнения придется осуществлять восстановление «конституционного порядка» в Украине. Журналист с иронией отмечает, что для этого Кремль может использовать исключительно танки и РСЗО, а возможно, россиянам придется привлечь военную авиацию.
По мнению Цимбалюка, представители сбежавшей украинской «элиты» так и не усвоили уроков, преподнесенных событиями в Крыму и на Донбассе. Они не понимают, что если россияне приезжают на своих танках, они больше не нуждаются в так называемых «спасателях», так как их выбросят так, как ненужные после использования предметы.