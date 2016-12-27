Блогер: Всем бы мужикам такого тестя, как у Михаила Саакашвили

Известный украинский блогер Тарас Загородний прокомментировал новость о том, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который активно занялся своей политической карьерой в Украине, является счастливым обладателем подарка тестя – квартиры в Голландии.
«Что объединяет антикоррупционеров и коррупционеров в Украине? Ответ прост – невероятно щедрые родственники, которые направо и налево успешные и дарят своим известным борцам «с коррупцией» недвижимость. У кого-то это ди-джей, у кого-то бабушка, а у Саакашвили это тесть», – написал Тарас Загородний.
По его словам, на пятом году открытия уголовных дел против Саакашвили в Грузии, его тесть вдруг озаботился тем, что нужно «гнездышко на всякий случай, если что-то пойдет не так», то есть на протяжении пяти лет тесть не боялся, а тут вдруг сильно стал переживать, что Саакашвили придется отступать. Блогер задается вопросом, почему не в Украине тесть приобрел своему зяту квартиру, гражданином которой Михаил Саакашвили, как он сам говорит, является?» «Наверное, все-таки в Украине «бороться с коррупцией» настолько прибыльно, что пришлось как-то легализировать «трофеи», полученные в результате отчаянной «борьбы с коррупцией», – подытожил Тарас Загородний.