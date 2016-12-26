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Эксперт объяснил, почему Украина сделала верно, поддержав резолюцию Совбеза ООН

Эксперт объяснил, почему Украина сделала верно, поддержав резолюцию Совбеза ООН
Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил объяснил, почему украинская делегация в Совбезе ООН поступила правильно, поддержав резолюцию с требованием к Израилю «незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим».

Прямой текст с основополагающего документа, который регламентирует, в частности, и ситуацию по созданию новых поселений Израиля на оккупированных палестинских территориях говорит о том, что эти территории оккупированы, определено с 1949 года, когда установлены линии разграничения между Израилем и Палестиной. Израиль считает эти условия несправедливыми и имеет в этом свою логику, а, следовательно, и воюет за фактическое изменение «статуса кво», но Украина должна действовать, как относительно себя, так и в отношении других государств, исключительно согласно действующим конвенциям. И они нам очень выгодные – там половину статей Россия грубо нарушила.

«Только представьте: мы требуем, чтобы международные конвенции действовали в отношении оккупированных Крыма и Донбасса, но сами не голосуем за их правоприменение в других случаях. Что будет? Получим со временем парад признаний Крыма российским и потерю даже «глубокой обеспокоенности» и санкций в отношении Донбасса», – отметил Тарас Черновил.

Он отмечает, когда теперь услышите от какого-то из отставных оскорбленных дипломатов, что Украина должна была проголосовать на Совбезе ООН против применения Конвенции, спросите его, он работает на Москву, или купил диплом за сало. Потому что третьего варианта быть не может.
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