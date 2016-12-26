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Журналист: Украина слишком долго жила иллюзиями

Журналист: Украина слишком долго жила иллюзиями
Последние три года Украина жила только иллюзиями, но сейчас она постепенно начинает от них избавляться, и эйфория, царившая после Майдана, также проходит.

Как сообщает replyua.net, об этом для Крым. Реалии пишет Павел Казарин. По словам журналиста, у украинцев было пять главных иллюзий, но сейчас народ снял розовые очки. «Первая иллюзия заключалась в том, что перемены будут благодаря заезжим иностранцам. На них делали ставки, и они напоминали золотую щуку. Однако иностранцы не могли выполнить за Украину домашнюю работу. Вторая иллюзия – Запад непременно обнулит агрессию, идущую от России. Однако в итоге были весьма лояльные санкции, которые не повлияли на агрессию», пишет Казарин. Также, по его словам, еще одна иллюзия заключается в том, что украинцы всегда думали, что слабых бьют. Иллюзия номер четыре – список украинских союзников.

«Некоторые украинские политики ругают Кремль, но при этом они являются токсичными и для своей страны. Враг врага не всегда друг – к этому приучают себя украинцы. Пятая иллюзия – люди озабочены реформами и политикой. Нет. Они озабочены ценностями холодильника и думают только о быте», подытожил Казарин.
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