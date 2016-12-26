Путин придумал, кого сделать виноватым в срыве строительства Керченского моста

Москва уже не ищет объяснения, чтобы оправдать срыв строительства моста в Крым. Мост, оказывается, строится по графику, но, вот беда – сорван график строительства домов для лиц, отселенных из санитарно-защитной зоны Крыма. Оказывается и газопровод на Крым, Москва уже протянула, но газа Крым не увидит, потому что в Крыму сорвано строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭЦ. Так вина Кремля в массовых растратах – и на домах, и на ТЭЦ падает на товарища Аксенова, который «нефтяные деньги» растратил, а результата не видно. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Дмитрий Вовнянко.
По его словам, не зря в последнее время Крым «захлебнулся» в арестах чиновников, обвиняемых в растрате бюджетных средств РФ. Арестованы заместители керчинского мэра Богдан Жорняк и Олег Шевченко. За решеткой – мэр Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров. На взятке пойман заместитель прокурора Феодосии. Где-то на соседних нарах чалиться глава керченской горадминистрации Сергей Писарев.
«Кто-то верит, что в Крыму, где это все делается, Аксенов – ни при делах? Похоже – не верят уже даже в Кремле и начинают готовить почву для посадки «Гоблина», - считает Дмитрий Вовнянко.