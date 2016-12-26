Донбасс стал серым придатком Украины – журналист

По мнению известного блогера и журналиста Дениса Казанского, на протяжении проведения АТО между пребывающими под оккупацией районами Донбасса и Украиной сформировались отношения, напоминающие колонию и метрополию, передает replyua.net. Казанский подчеркнул, что длительное время в Донецке и Луганске осуществлялась добыча угля, плавился металл, активной была работа машиностроительной отрасли. Все это помогало Донбассу быть экспортером, из-за чего наблюдался рост валового внутреннего продукта, а в бюджет поступали деньги. Но обратно на Донбасс из государственной казны осуществлялось перенаправление колоссальных дотаций и субвенций.
Сейчас же, продолжил журналист, Украина продолжает получать из Донбасса металл и уголь. Его украинская сторона использует по собственному усмотрению: некоторая часть экспортируется, в Украине зарегистрированы предприятия Донбасса, которые продолжают платить налоги. Но обратно Киев не отдает ничего. Не восстанавливается то, что ранее было разрушено, уже не говоря о строительстве новой инфраструктуры.
Блогер обвинил главарей самопровозглашённых республик в том, что они превратили Донбасс в колонию, используемую в качестве сырьевого придатка.