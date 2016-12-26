В «ЛДНР» заявили о «сделке» Путина с Трампом по Украине

Боевики самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР начали распространять информацию о том, что между избранным президентом СЩА Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным якобы заключена «сделка», предполагающая отмену Вашингтоном антироссийских санкций и «прекращение оказания Украине помощи», передает replyua.net. Такую информацию на своей странице в соцсети разместил координатор ИС Дмитрий Тымчук. Он отметил, что проведение такой информационной кампании началось одновременно на находящихся под оккупацией территориях Донецкой и Луганской областей. По информации эксперта, боевики утверждают, что после того, как Трамп станет президентом США, военная помощь Украине прекратится, и ВСУ не смогут в дальнейшем проводить бои на Донбассе. При этом «власти» «ДНР» уже приказали возглавляющим подконтрольные СМИ начать подготовку «аналитических статей» на данную тему.
Кроме того, Тымчук написал, что в «администрации» самопровозглашенного главы «ДНР» Захарченко начали обсуждать вопрос о «тайном запуске» «Снежнянского машиностроительного завода» для удовлетворения интересов ВСУ для того, чтобы изготавливать детали и иную продукцию.