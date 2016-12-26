Россия все больше напоминает Северную Корею, – эксперт

Как передает replyua.net, известный украинский политический обозреватель и эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в Российской Федерации ширится «государственно-народная инициатива» лишать российского гражданства тех, кто не скорбит по погибшим на российском военном самолете бойцами пропагандистского фронта и застреленным российским послом.
По словам Тараса Черновила, первые жертвы неповиновения уже есть, гражданства не лишили, но с работы выгоняют. «Как же все это до боли напоминает Северную Корею...», – написал эксперт в Facebook.
Отметим, что российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко, который постоянно критикует президента РФ Владимира Путина и его политику, может стать одним из первых, кто лишиться российского гражданства за свою позицию, которую он публикует в Facebook. Так, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов написал в Facebook о том, что нужно немедленно рассмотреть вопрос о лишении гражданства Аркадия Бабченка, а все его имущество распродать, а на вырученные деньги закупить все необходимое для детей так называемой «Донецкой народной республики».