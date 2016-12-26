Шансы Путина на дружбу с Трампом минимальны – Пионтковский

В своей статье для издания «Апостроф» известный в России политолог и публицист Андрей Пионтковский утверждает, что хотя популярные американские таблоиды во всю распространяют прогнозы о вероятности подписания специального соглашения между США и России после того, как в январе 2017 года состоится инаугурация Дональда Трампа, наличие противоречий в Сенате может стать помехой для этого, передает replyua.net. В том числе, по мнению эксперта, основой данной сделки может стать факт признания Вашингтоном законности аннексии Крыма, снятие экономических санкций, окончание военных действий на Донбассе и иные уступки, на которые может пойти как одна, так и другая сторона.
Однако, считает Андрей Пионтковский, немалую роль в данном решении сыграет то, даст ли Сенат США одобрение кандидатуры Рекса Тиллерсона на должность американского Госсекретаря. Своим голосованием республиканцы покажут, насколько они готовы к поддержке внешнеполитического курса Дональда Трампа. Пока что известно, что только половина сенаторов готовы голосовать за Тиллерсона, в то время, как позиция наиболее влиятельных республиканцев, дружески настроенных по отношению к Украине, свою точку зрения еще не озвучили, сделал вывод политолог.