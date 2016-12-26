Эксперт: Голосование Украины в Совбезе ООН – обдуманное и взвешенное решене

Политический эксперт Тарас Черновил объяснил ситуацию с голосованием Украины на Совбезе ООН с осуждением строительства Израилем поселений на оккупированных территориях.
По словам Тараса Черновила, после голосования соцсети наполнились манипуляцией – «Украина вместе с Россией поддержала бессмысленную антиизраильскую резолюцию, чем навсегда перессорилась с нашим верным союзником». «Некоторые лжецы еще и написали, что мы прогнулись под Россию назло американцам! При этом то, что из 15 членов Совбеза 14 проголосовали «за», а США, которые воздержались, фактически благословили голосование, потому что не применили право вето, которое для таких обстоятельств и существует – об этом как-то никто и словом не обмолвился. И то, как Израиль отреагировал на позицию США, тоже более чем красноречиво. Итак, де-факто, произошло единогласное голосование за вполне логичную и справедливую, хотя и беззубую, потому что без конкретных санкций, резолюцию. Кто-то попытался себе представить, как бы это выглядело и какие имело последствия, если бы Украина оказалась единственной, кто проголосовал против?», – задается вопросом Черновил.
Эксперт отмечает, что почвой для такого единодушия стало то, что это уже не первая резолюция по данному вопросу. ООН еще в сороковых годах прошлого века определил линии разграничения и принципы сосуществования двух народов. Этому и в дальнейшем посвящались десятки, а возможно сотни соглашений, решений, требований и тому подобное. Израильтяне почти все проигнорировали или жестко отвергли.
Если говорить о последствиях голосования Украины, то эксперт отмечает, что они для Украины на краткосрочную перспективу таки возникли – отмена визита премьера Владимира Гройсмана в Израиль. «Нам чисто экономически этот визит был бы выгоден, но тоже не в короткой перспективе. Соглашение о ЗСТ, упрощения торговых процедур дает быстрый, почти мгновенный эффект для израильтян. Мы, пока можем Израилю преимущественно предлагать сырье и продукцию с очень низким уровнем обработки и, соответственно, добавленной стоимости. Поэтому демарш израильтян для нас не слишком болезненный, хотя и неприятен», – резюмировал Тарас Черновил.