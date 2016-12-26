Ходорковский: «Юрий Бирюков – это платный кремлевский провокатор», Бирюков: «Украинцы русских ненавидят»

Михаил Ходорковский, российский оппозиционер, выступающий против путинского режима, принял позицию большинства россиян, негативно отреагировав на заявление советника Порошенко Юрия Бирюкова о желании принести «Боярышник» к российскому посольству, информирует replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке он написал следующее: «Это не дебил, который с пеной на губах доказывает свою «особость». К нашим дебилам я уже привык, стараюсь внимания не обращать. Такая прислуга авторитарного режима умеет обходиться и без совести, и без ума. Однако в данном случае (с Бирюковым, - ред.), мы имеем дело с настоящим платным кремлевским провокатором», пишет Ходорковский. До Юрия Бирюкова дошла информация о посте российского оппозиционера, и он ее прокомментировал, отметив, что «украинцы люто и искренне ненавидят всех русских».
Напомним, что Ходорковский за последнее время удивляет неоднократно. Около месяца назад между ним и журналистом Айдером Муждабаевым начался очень серьезный спор о принадлежности аннексированного полуострова, и оппозиционер ясно дал понять, что у России другие проблемы, не связанные с Крымом.