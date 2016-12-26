Топольская о крушении Ту-154: «Украинцы скоро захлебнутся в своем г.вне»

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Анастасия Топольская, гражданская жена скандального нардепа Сергея Лещенко, прокомментировала крушение российского Ту-154 и реакцию украинцев на авиакатастрофу, передает repltyua.net со ссылкой на Обозреватель.На своей странице в Фейсбуке украинцев, которые радовались падению самолета, Топольская назвала «примитивными тварями», «малодушными ушлепками» и другими словами. «Пока я не следила за всем новостями и за политикой, я была уверена, что в Украине живут крутейшие люди. Офигеть, у нас культура. Кто они? Те, кто брызжет слюной ненависти во всех соцсетях? За всем этим я наблюдаю только несколько месяцев, но представляю, сколько утекло говна за то время, что я не следила», пишет девушка скандального Лещенко.«Глянь, а мы уже по горло плаваем в этом самом дерьме, еще совсем немного, и мы захлебнемся», добавила Топольская. Он предположила, что большинству украинцев залили яда в кровь, и они теперь им брызжут, а также посоветовала почаще обращаться к Библии – «может, это еще как-то спасет». Пост Топольской вызвал настоящий гнев у большинства пользователей.