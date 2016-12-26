Экипаж, который летел в Сирию, был награжден Путиным «За Крым» и участие в российской агрессии на Донбассе

Известный украинский эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что нельзя злорадствовать по поводу гибели людей, но и скрывать очевидные вещи тоже не стоит.
«Упал самолет, на борту которого в растерзанную Россией Сирию летел военный хор имени Александрова поднимать боевой дух военных на руинах Алеппо, на еще не высохшей крови защитников города и тысяч убитых женщин и детей. В том же самолете погибли и журналисты «Звезды», «Первого», «НТВ» и ряда других пропагандистских изданий. Эти люди при данных обстоятельствах являются военными преступниками – соответствующие нормы из конвенций вполне применимы ко всем пассажирам пропагандистского рейса», – отметил Тарас Черновил.
В то же время эксперт подчеркивает, что военные преступники должны понести наказание по приговору трибунала, а не по случайной уловки судьбы. Со всего экипажа особенно неприятное отношение к погибшим журналистам-пропагандистам, под камеры которых на Донбассе умышленно было совершено не одно военное преступление. Они первыми появлялись там, где готовились московские провокации.
«Злорадствовать не буду, но ни слова соболезнования от меня вдохновители убийц не услышат. Уже есть списки погибших. Среди них награждены Путиным «За Крым» и участники российской агрессии на Донбассе, а хор им. Александрова прославлял «вежливых людей» в Севастополе», – резюмировал Тарас Черновил.