Эксперт: Объясните кто-то Тимошенко, что прежде, чем рваться к посту президента, нужно хотя бы выучить Конституцию

Политический эксперт Тарас Черновил считает, что лидер ВО «Батькивщины» Юлия Тимошенко обманывает украинцев, когда заявляет, что на следующие выборы ее партия пойдет самостоятельно, ведь украинское законодательство и так не предусматривает участия в выборах партийных блоков.
Также Черновил предлагает объяснить Юлии Тимошенко, что Конституция Украины предусматривает императивный мандат только при самостоятельном выходе депутата из фракции, по спискам которой он избран, несмотря на это, Тимошенко заявляет, что милосердно не будет лишать депутатства Савченко, которую только день как перед тем сама исключила из своей фракции. «Объясните Тимошенко, что так называемый закон о спецконфискации не предусматривает изъятия любого имущества, а только деньги, банковские активы, драгоценные металлы и то на сумму от трех миллионов двухсот тысяч гривен, когда она утверждает, что этим механизмом пытаются отобрать квартиры в неимущих, машины и все имущество у среднего класса», – отметил эксперт.
Тарас Черновил подчеркивает, что Тимошенко не мешало бы знать, что, когда ты выполняешь почетную миссию депутата и рвешься к еще почетнее миссии президента, то стоило бы хоть немножечко познакомиться с Конституцией и законами страны, в которой ты живешь, и вспомнить, какая это страна.