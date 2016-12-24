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Блогер: Готов подписаться под каждым словом Владимира Гройсмана

Блогер: Готов подписаться под каждым словом Владимира Гройсмана
Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи со студентами НТУУ «Киевский политехнический институт» заявил, что их дипломы никому не будут нужны, если они не будут подкреплены знаниями, что в будущем станет залогом успешности каждого молодого человека. По словам известного украинского блогера Дмитрия Вовнянко, под этими словами премьер-министра Украины он готов подписаться.

«Работая инженером я видел немало молодых ребят с очень крутыми дипломами известных украинских вузов – но те выпускники ни балку на прочность рассчитать не могли, ни количество и диаметр болтов подобрать были не способны, ни посадки, на которую сажают шестерни не вспомнили. Об их способности управлять высокоодаренными исключительно добросовестными и не ленивыми рабочими, я вообще промолчу», – написал Дмитрий Вовнянко в Facebook.

По его словам, работая инженером, приходилось неоднократно слышать вопрос «а, что ты заканчивал?», с подтекстом «где учат на таких, как ты?». Дмитрий Вовнянко отмечает, что такие вопросы выводили из себя, ведь наличие диплома не делает из человека специалиста, которому должны платить определенные деньги. «Кто вам сказал, что выйдя из вуза, вы не должны постоянно самосовершенствоваться и расти как специалист? Кто сказал, что вы не должны постоянно искать себе лучших условий самореализации, как специалист? Кто сказал, что вам должны застелить дорогу ковром из высокой зарплаты и благоприятными условиями для труда?», – задается вопросом журналист.
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