Роман Цимбалюк: То, что в России называют «вставание с колен», в Украине называют «оккупацией»

Как передает replyua.net, известный украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге пишет о том, что нужно констатировать факт, если в Российской Федерации один факт воспринимают как «вставание с колен» и восстановление «исторической справедливости», то в Украине это же событие называют словом «оккупация».
«Это тоже самое, когда одних и тех же людей называют «ополченцами» или «российскими боевиками». Все зависит от точки зрения. Просто не надо рассказывать после всего, что произошло и происходит сейчас, про «братство». Это определение устарело и не подлежит обновлению», – написал журналист на своей странице в соцсети Facebook.
Роман Цимбалюк известен не только в Украине, но и в первую очередь, в России тем, что задает откровенные вопросы президенту РФ Владимиру Путину. Третий год подряд он участвует, как пишет сам Роман, в большом кремлевском шоу, называется оно – «пресс-конференция президента России». В 2016 году Роман Цимбалюк откровенно глаза в глаза дал понять Владимиру Путину, что даже, когда он выйдет на пенсию, украинцы продолжать считать россиян оккупантами.