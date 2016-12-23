Казарин оценил последствия введения Украиной виз для граждан России

Журналист Павел Казарин в своем блоге для сайта «Обозреватель» размышляет на тему вероятности введения Киевом виз для российских граждан, передает replyua.net. По его словам, в логике дипотношений между двумя странами мало понятного: в России до сих пор отсутствует украинский посол и наоборот. Кроме того, сам факт разрыва отношений на дипломатическом уровне вовсе не свидетельствует о томи, что разорваны отношения на консульском уровне, в связи с чем на консулов можно возложить выполнение той функции, которую им необходимо выполнять на российской территории.
По мнению Казарина, внешняя политика Киева носит в некоторой мере реактивный характер, то есть она постоянно отвечает на создаваемые Россией вызовы. Она не является проактивной, поскольку не формирует повестку, а просто придерживается формата, предложенного Москвой.
Журналист признается, что не может дать четкого ответа на вопрос целесообразности введения визового режима Украиной для России. Остается неясным, могло бы ли это нанести удар по украинцам, вынужденным проживать в аннексированном Крыму. Вместе с тем, Казарин считает, что если бы визовый режим не ограничивал их в возможности свободного перемещения по материковой Украине, в таком шаге была бы определенная логика.