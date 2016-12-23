валюта
СпецтемаСМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение

Казарин оценил последствия введения Украиной виз для граждан России

Казарин оценил последствия введения Украиной виз для граждан России
Журналист Павел Казарин в своем блоге для сайта «Обозреватель» размышляет на тему вероятности введения Киевом виз для российских граждан, передает replyua.net. По его словам, в логике дипотношений между двумя странами мало понятного: в России до сих пор отсутствует украинский посол и наоборот. Кроме того, сам факт разрыва отношений на дипломатическом уровне вовсе не свидетельствует о томи, что разорваны отношения на консульском уровне, в связи с чем на консулов можно возложить выполнение той функции, которую им необходимо выполнять на российской территории.

По мнению Казарина, внешняя политика Киева носит в некоторой мере реактивный характер, то есть она постоянно отвечает на создаваемые Россией вызовы. Она не является проактивной, поскольку не формирует повестку, а просто придерживается формата, предложенного Москвой.

Журналист признается, что не может дать четкого ответа на вопрос целесообразности введения визового режима Украиной для России. Остается неясным, могло бы ли это нанести удар по украинцам, вынужденным проживать в аннексированном Крыму. Вместе с тем, Казарин считает, что если бы визовый режим не ограничивал их в возможности свободного перемещения по материковой Украине, в таком шаге была бы определенная логика.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
23 дек 2016
22991

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Виталий Портников в статье на «Крым.Реалии» пишет о том, что парламентские выборы в Румынии привели к неожиданным результатам – впервые в истории страны, как и всего Европейского союза,

22 дек 2016
18019

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

Последние новости

Путин поддержал «безвиз» Украина – ЕС

Путин уже сосчитал прибыль от «подорожания» нефти

Террористы угнали ливийский пассажирский лайнер А 320, ведутся переговоры

Сурков пообещал «ЛДНР» место в составе России, - ИС

Жителям Крыма выдали 50 тысяч загранпаспортов в Украине после аннексии

Граждане Украины рассказали об успехах и поражениях своей страны в 2016 году

Путин свято верит в нормализацию отношений между РФ и Украиной

Ле Пен будет снимать санкции с России

В Генштабе сообщили о новых потерях Украины на Донбассе

Путин надеется на скорое примирение России с Украиной

Жители Алушты украли у бомжей продукты питания

Европейский суд получит от Украины шестой иск против России

Казарин оценил последствия введения Украиной виз для граждан России

Портников: «Русские» – самая главная мишень для мусульман

Украинцам могут снизить тарифы на воду

Гонтарева озвучила дату нового транша от МВФ

Сотник: Путин, почему убийцы все еще на свободе?

В российских учебниках по истории появится информация о «крымской весне»

На мировом рынке нефти цены колеблются

Вертинский дал грубое определение театрам Украины

 Новости за день