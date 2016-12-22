Українцям байдуже чий «ПриватБанк», Коломойського, Порошенка чи держави – головне, щоб гроші були збережені

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Розповіді екс-власника «ПриватБанку» пана Коломойського про те, що насправді президент Порошенко «віджав» у нього його бізнес і хоче нажитися на ньому та мільйонах українців звичайних думаючих людей не беруть за живе, адже для кожної людини Коломойський ані на йоту не кращий за Порошенка чи будь-якого іншого політика. Єдине, що хвилює більшість українців – це надійно збережені та заощаджені гроші та курс валют, а хто буде стояти на чолі банківської «махіни» – пусті розмови.Кажуть, що після бою кулаками не махають та чомусь колишнє керівництво Привату почало переконувати, що Порошенко і Гонтарєва «віджали» на користь держави крутий, а не проблемний, банк всього за 1 гривню. За словами відомого українського блогера Богдана Карпенка, навіть, якщо гіпотетично припустити, що пан Коломойський має рацію, то навряд чи хтось із українців пожалкує про це, адже за останні три роки багато хто вагався з яким банком співпрацювати: державним «Ощадбанком» чи приватним «ПриватБанком». Зважаючи на останні події, відтепер вагань в українців немає, бо Приват став державним, а значить ще більш захищеним і нічим не поступається «Ощадбанку».